Трамп раскритиковал Байдена за бездействие на фоне пожаров в Калифорнии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не оставил без внимания ситуацию с лесными пожарами в Калифорнии. Он открыто раскритиковав текущую администрацию страны в лице Джо Байдена за отношение к сложившейся ситуации.

На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что Байден демонстрирует «бездействие», которое, по его мнению, может обернуться худшими экономическими последствиями в истории США.

«Пусть это послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности <…> [Байдена]», — отметил Трамп.

Он также выразил сомнение в том, что страховые компании смогут покрыть весь нанесенный ущерб от пожаров в регионе. Трамп указал на необходимость немедленных действий и реальных мер, которые, по его мнению, сейчас отсутствуют.

Ранее администрация Байдена ввела режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров. Президент подписал указ, который позволяет американцам получать гранты на временное жилье, ремонт и низкопроцентные кредиты. Кроме того, предусмотрена поддержка для восстановления сельского хозяйства и бизнеса, пострадавшего от пожаров.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что Джо Байден усложнил процесс передачи власти.