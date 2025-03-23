Трамп раскрыл, к чему мог привести конфликт на Украине без вмешательства

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу OutKick заявил, что конфликт на Украине мог привести к масштабной войне, если бы не предпринимали попыток урегулировать обострение.

В беседе с журналистами Трамп выразил мнение, что такие вещи, как конфликт на Украине, могут привести к Третьей мировой войне. При этом республиканец подчеркнул, что ситуация от части под контролем и его команда активно работает над шагами к урегулированию.

Кроме того, недавно Дональд Трамп назвал диалог с российским президентом Владимиром Путиным рациональным и положительным. Лидеры стран пообщались по телефону 18 марта.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа по поставках ПВО на Украину.