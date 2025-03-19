Зеленский попросил у Трампа системы ПВО

Во время общения по телефону украинский президент Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа поставить ВСУ дополнительные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома. Ее слова привело РИА Новости.

По утверждению Левитт, во время своего общения украинский и американский лидеры затронули ряд тем. В частности, глава Украины попросил Трампа поставить ему еще средства ПВО.

«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — указала она.

Особенно Зеленский настаивал на том, что ВСУ надо выделить дополнительные системы Partiot. Глава Белого дома пообещал, что рассмотрит такую возможность, в частности, за счет изъятия таких комплексов в Европе.

Ранее сообщалось, что в разговоре с Трампом Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергетическим объектам. Западные журналисты считают такое согласие решительным шагом по направлению к миру.