Маск заявил о передаче $2,5 млн матери его возможного ребенка

В социальной сети X американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что предоставил писательнице Эшли Сент-Клэр, которую считают матерью его возможного ребенка, $2,5 млн и ежегодно выплачивает ей $500 тыс.

Маск подчеркнул, что не уверен в своем отцовстве, но готов это выяснить. Он подчеркнул, что для этого не требуется судебное разбирательство. Он добавил, что уже передал Эшли $2,5 млн и отправляет ей $500 тыс. каждый год.

Недавно издание New York Post сообщило, что Сент-Клэр намерена через суд добиться признания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска отцом своего ребенка. В конце февраля писательница заявила о рождении ребенка от Маска.

Ранее сообщалось, что Маск вышел на собрание политического комитета в сырной шляпе.