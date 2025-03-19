Трамп раскрыл содержание телефонного разговора с Путиным
Трамп назвал телефонный разговор с Путиным замечательным
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Президент США Дональд Трамп рассказал, какие темы в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным удалось обсудить.
Американский лидер отметил, что разговор с российским коллегой прошел замечательно. Стороны обсудили вопросы установления мира.
Глава Белого дома отметил, что американские военные не принимают участия в конфликте на Украине, а если бы это было так, то началась бы третья мировая война.
Также Трамп заявил, что Россия обладает нужными США ресурсами.
Напомним, созвон двух президентов произошел в 17:00 по московскому времени. Их общение продлилось почти два часа.
Ранее в Госдуме прокомментировали итоги разговора Путина и Трампа.