В Госдуме прокомментировали итоги разговора Путина и Трампа

Позиции России и США могут постепенно сближаться, между ними нет места Украине, заявил РИА Новости Алексей Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»). Так он прокомментировал итоги телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Журавлев отметил сближение позиций двух стран. То, что Путин и Трамп пообщались, уже говорит о потеплении в российско-американских отношениях, добавил он.

«Еще и обсуждают украинский кризис, что само по себе прекрасно, учитывая давнюю сентенцию киевского режима — ничего об Украине без Украины», — пояснил Журавлев.

Путин в ходе разговора отметил, что РФ готова прекратить огонь, если на Украину будут прекращены поставки оружия и будет решен вопрос с контролем над всей линией фронта. Трамп, в свою очередь, высказал желание как можно быстрее завершить вооруженный конфликт.

Ранее стало известно, как Путин отреагировал на идею Трампа о безопасности судоходства.