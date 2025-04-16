Трамп продлил запрет на заход российских судов в порты США

Президент США Дональд Трамп продлил действие запрета на заход российских судов в американские порты, сославшись на сохраняющееся чрезвычайное положение в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом объявил о продлении на один год ограничений, касающихся российских судов. Подписанная Дональдом Трампом прокламация сохраняет в силе запрет на вход в порты США для судов, следующих под российским флагом или имеющих иные связи с РФ.

В официальном документе, размещённом в Федеральном реестре США, указывается, что чрезвычайное положение, введенное в рамках прокламации 10371, остается актуальным. Оно предусматривает особые меры регулирования стоянки и движения судов, которые прямо или косвенно связаны с Россией.

Решение Трампа означает продолжение ранее введенных ограничений, несмотря на отсутствие публичной эскалации и попытка нормализовать двусторонние отношения. Ограничения были введены администрацией Байдена в рамках более широкой политики давления, и их продление, по сути, подтверждает курс США на сохранение жёсткой линии в вопросах международных санкций в адрес России.

Ранее стало известно о том, что в США захотели закрыть десятки своих дипломатических миссий за границей.