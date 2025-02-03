Трамп решил вывести США из СПЧ ООН и пресечь финансирование палестинских беженцев

Дональд Трамп может подписать 3 февраля указ о выводе США из Совета ООН по правам человека, как делал это на прежнем сроке, и принять еще ряд важных решений, которые затронут политику, благотворительность и другие сферы. Об этом сообщает издание Politico.

В распоряжении обозревателей оказался документ, согласно которому 47-й президент США подпишет выход из СПЧ ООН. Он также намерен в один день прекратить американское финансирование БАПОР — агентства ООН, ориентированного на помощь палестинским беженцам и организации соответствующих работ. Таким образом США не будут передавать средства проектам, связанным с Газой.

Напомним, что Дональд Трамп после вступления на должность стал ужесточать миграционную и торговую политику, а также выходить из ряда организаций, где США состояли и вели деятельность при демократе Джо Байдене. Например, недавно по распоряжению Трампа Штаты вышли из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.

Ранее сообщалось, что в Дании предостерегли Трампа от введения пошлин для Европы и пригрозили зеркальными мерами.