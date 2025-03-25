Трамп решит будущее Майка Уолтца в ближайшие дни

В Белом доме активно обсуждается дальнейшая судьба советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца на фоне новостей об утечке информации, касающейся американских ударов в Йемене. Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило о возможности его увольнения.

Согласно их информации, окончательное решение еще не принято. Представители администрации президента отмечают, что Дональд Трамп примет окончательное решение в течение ближайших дней, внимательно наблюдая за развитием событий после обнародования данных об утечке.

Значительная часть сотрудников администрации полагает, что Уолтцу не удастся сохранить свою должность. Другие высокопоставленные чиновники в Белом доме считают, что ему следует подать в отставку, чтобы избежать создания неудобной ситуации для президента.

В то же время, один из источников издания подчеркнул, что будущее Уолтца напрямую зависит от реакции самого Трампа на произошедшее. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью Politico заявил, что Уолтцу «категорически не следует» уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Хегсет опроверг утечку военных планов через чат с журналистом.