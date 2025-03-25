Глава Пентагона опроверг утечку военных планов через чат с журналистом

Пит Хегсет, глава оборонного ведомства США, опроверг сообщения о якобы имевшей место утечке военных планов через чат с участием журналиста, сообщил телеканал CNN.

24 марта сообщалось о заявлении Белого дома, основанном на статье The Atlantic, о том, что высокопоставленные чиновники из администрации Дональда Трампа «по ошибке раскрыли военные планы в группе обмена сообщениями, в которой присутствовал журналист». Утверждалось, что инцидент произошел незадолго до нанесения ударов США по йеменским хуситам.

В ответ на вопросы о публикации в The Atlantic министр заявил, что никаких планов ведения боевых действий в сообщениях не пересылалось.

Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга глава Пентагона охарактеризовал как лжеца и дискредитировавшего себя «журналиста».

Ранее сообщалось, что Хегсет напомнил о неудачной «перезагрузке» с Россией в ответ на критику Клинтон.