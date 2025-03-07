Трамп счел несправедливостью пункт о защите США Японии в соглашении между странами

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство договором о безопасности между Соединенными Штатами и Японией, который, по его мнению, содержит несправедливые положения, сообщило издание NHK.

Отмечается, что в рамках этого соглашения США обязуются защищать Японию в случае внешней агрессии, однако Япония в ответ на внешнюю угрозу в отношении США не несет аналогичных обязательств.

Американский лидер отметил, что выгодные отношения с Вашингтоном позволили Токио значительно укрепить свою экономику, в то время как американские военные гарантии остаются на высоком уровне.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отреагировал на критику Трампа, указав, что защитные обязательства могут быть выполнены и другими странами.

Он напомнил, что в 2015 году в Японии был принят закон, который расширяет рамки сотрудничества в области безопасности между США и Японией. В соответствии с этим законом, силы самообороны Японии могут участвовать в защите своих союзников, даже если само государство не подвергается нападению.

Это не первое заявление Трампа относительно договоренностей с Японией. Во время своего первого президентского срока он уже указывал на аналогичную несправедливость некоторых аспектов договора.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Япония хотела бы купить самолеты Boeing C-17 Globemaster III у США.