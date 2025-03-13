Трамп считает шатдаун в США возможным

Президент США Дональд Трамп выразил опасения относительно шатдауна, который может произойти в стране на этой неделе. Перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте американский лидер заявил журналистам, что в таком исходе винить Республиканскую партию нет смысла.

По его словам, ответственность за приостановку работы федерального правительства, если она состоится, ляжет на Демократическую партию.

«Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… при наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина», — подчеркнул Трамп.

Шатдаун представляет собой временную остановку работы правительства или его отдельных учреждений в США, происходящую из-за отсутствия согласия между конгрессом и президентом по вопросам бюджета и финансирования.

Когда не удается утвердить необходимые финансовые средства, правительство не может продолжать функционировать в обычном режиме, что приводит к приостановке работы государственных служб и учреждений.

Стоит отметить, что это явление уже не раз происходило в истории США и сопровождалось серьезными последствиями как для экономики, так и для социальной сферы.

Ранее о возможном шатдауне в стране заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, это событие сильно ударит по экономике Соединенных Штатов.

Издание The New York Post (NYP) сообщило, что шатдаун в США может состояться в ночь на субботу 15 марта.