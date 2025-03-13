На пороге шатдауна: сенат США отов заблокировать финансирование правительства

В ночь на субботу, 15 марта, правительство США может частично прекратить работу, так как сенатские демократы не хотят поддерживать предложенный республиканцами проект бюджета, пишет New York Post.

«Финансирование правительства должно быть двухпартийным усилием, но республиканцы выбрали партийный путь, подготовив [резолюцию] без какого-либо участия демократов», — заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

В настоящее время республиканцы не могут преодолеть процедурные препятствия, а нижняя палата парламента уже ушла на каникулы до 24 марта. Это дает демократам возможность заблокировать принятие бюджетного соглашения, что может привести к приостановке работы правительства.

Ранее сообщалось, что Торговая палата США назвала приоритетные для бизнеса санкции в РФ для отмены.