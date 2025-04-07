Фейковая новость о Трампе взвинтила рынок на $2 млрд, а затем обвалила его на $3 млрд

Американский фондовый рынок стал жертвой фейковой информации, вызвавшей рекордные колебания всего за один торговый день. Первыми агентства распространили новость о том, что Дональд Трамп якобы намерен приостановить действие торговых пошлин против всех стран, за исключением Китая. Это вызвало бурную реакцию инвесторов — за считанные минуты рынок вырос на $2 млрд.

Однако вскоре выяснилось, что заявление было вымышленным — официального подтверждения не последовало, а источники, на которые ссылались СМИ, не существовали. Как только информация была опровергнута, началась резкая распродажа, и рынок потерял $3 млрд, уйдя в минус.

В итоге, спекулянты воспользовались моментом, а крупные игроки начали срочно выводить активы, что и привело к лавинообразному падению. Расследование уже начато — регуляторы пытаются установить, кто стоял за провокацией.

Ранее стало известно о том, что Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 50% в случае ответных мер.