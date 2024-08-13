Трамп связал выход Байдена из президентской гонки с переворотом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выход действующего президента страны Джозефа Байдена из предвыборной гонки связан с переворотом в конгрессе.

Таким мнением Трамп поделился в интервью американскому предпринимателю, основателю компании Space X Илону Маску, которое транслировалось в соцсети X.

Трамп отметил, что перед Байденом поставили выбор — выходить по собственному желанию из предвыборной гонки или политика сместят «по-жесткому».

Политик отметил, что именно Демократическая партия вытеснила Байдена из гонки. Трамп вновь подчеркнул, что вице-президент США Камала Харрис, которая заменила Байдена в предвыборной гонке, «так же плоха, как Байден».

Отдельно Трамп назвал выход Байдена из президентской гонки «удачным ходом». Политик также назвал действующего главу государства самым худшим президентом в истории США.

Выборы главы государства в США пройдут 5 ноября. Трамп представляет Республиканскую партию, Харрис — Демократическую.

Ранее Трамп заявил, что надеется наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным.