Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего возвращения в Белый дом надеется на то, что найдет общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил об этом во время интервью Илону Маску, его слова привели РИА Новости.

Трамп напомнил, что в свою бытность президентом неоднократно общался с Путиным. Во время одной из бесед он якобы предлагал собеседнику воздержаться от атаки Украины.

«Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова», - указал политик.

По его мнению, нахождение общего языка очень помогло бы миру. Трамп также подчеркнул, что считает Путина и Си Цзиньпина одними из самых профессиональных и сильных лидеров стран, «лучшими из лучших в своем деле». По этой причине Байден делает огромную ошибку, когда отказывается от переговоров на мире на Украине. ВСУ вскоре не смогут продолжать сопротивление из-за очень высоких потерь.

Ранее Трамп высказался насчет потерь в украинской армии. По его мнению, потери ВСУ заметно превышают те, о которых говорит пресса. Киеву не будет хватать бойцов для организации обороны от ВС РФ.