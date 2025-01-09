Трамп требует отставки губернатора Калифорнии из-за масштабных пожаров
Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку на фоне пожаров
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.
В своей соцсети Truth Social он призвал главу штата уйти в отставку, так как тот не справляется со своими обязательствами. Трамп обвинил Ньюсома в провале управления, который, по его словам, привел к уничтожению лучших районов страны.
«Они превратились в пепел, и Гэвину... следует уйти в отставку. Это все его вина!!!» — написал Трамп, оскорбительно переиначив фамилию губернатора.
Из-за масштабных пожаров власти США ввели обязательную эвакуацию для жителей Лос-Анджелеса. Минимум пять человек погибли в результате трагедии.
Пожары, объявленные одними из самых катастрофических в истории региона, наносят серьезный ущерб как экологии, так и инфраструктуре. Местные власти призывают граждан соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал власти Калифорнии худшими в США.