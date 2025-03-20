Трамп удивил журналистку, нажав на «красную кнопку» в Белом доме

В Овальном кабинете Белого дома на столе американского президента есть красная кнопка, которая, по словам Дональда Трампа, служит для заказа диетической колы. Об этом американский лидер сообщил журналистке Fox News Лоре Ингрэм.

Во время интервью Трамп продемонстрировал кнопку, нажав на нее прямо в кабинете.

«Они говорят: если я нажму на нее, то наступит конец света», — пошутил Трамп, объясняя предназначение «кнопки колы» по просьбе журналистки.

Он также отметил, что многие посетители Белого дома ошибочно полагают, что кнопка активирует запуск ядерного оружия.

Трамп, вступивший в должность президента США во второй раз 20 января, произвел некоторые изменения в Овальном кабинете. Как сообщала газета The Wall Street Journal, среди прочего, он вернул на свой стол кнопку для вызова диетической колы.

Ранее сообщалось, что Трамп поговорил по телефону с Зеленским о сближении позиций о мире РФ и Украины.