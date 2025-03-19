Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Американский и украинский президенты завершили телефонный разговор 19 марта. Дональд Трамп положительно оценил беседу и обнародовал тему разговора в публикации в соцсети Truth Social.

Как рассказал Дональд Трамп, разговор с Владимиром Зеленским продлился около часа. Обсуждали актуальные вопросы, недавнюю беседу с Владимиром Путиным и пути достижения общей позиции по миру на Украине.

«Многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом Путиным с целью сблизить Россию и Украину в контексте их запросов и нужд. Мы... на пути к этому», — написал Трамп.

Трамп отметил, что это был «очень хороший» телефонный разговор. Подробности обещали изложить в официальной публикации: подготовить ее поручили Госдепу США. Ответственным за заявление американской стороны будет госсекретарь Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Обсуждали также вопрос мира и сближение позиций России и Украины. По словам республиканца, в ходе общения российский президент не просил прекратить помощь Незалежной.