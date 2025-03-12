Трамп: Украина согласна на полное прекращение огня

Киевские власти согласились полностью прекратить огонь в зоне конфликта. Об этом на круглом столе о бизнесе сообщил президент США Дональд Трамп.

Он также отметил, что вести переговоры с российской стороной было намного легче, чем с Украиной.

Американский лидер выразил надежду на то, что Россия согласится прекратить огонь, так как Украина выразила такую готовность. Он назвал это хорошим знаком.

Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.

Ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп не требовал от Украины демилитаризации во время переговоров с Украиной.