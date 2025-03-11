Трамп во время переговоров не требовал от Украины демилитаризации

Американский президент Дональд Трамп не требовал от Украины демилитаризации во время переговоров с Украиной. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на одного из высокопоставленных европейских чиновников.

По данным журналистов, именно одним из немногих требований России – демилитаризацией Украины – американский лидер Дональд Трамп не давил на Украину во время переговоров.

Также журналисты издания пишут о том, что в преддверии встречи военного командования европейских стран в Париже стала известна позиция Трампа. При этом, собеседники издания подчеркивают, что в ЕС рассчитывают на отсутствие изменений в риторике США по данному вопросу.

Ранее Дональд Трамп обвинил Джастина Трюдо в в политизации разногласий с США для сохранения власти.