Трамп усомнился в намерении России напасть на страны НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы со стороны России для стран НАТО. Таким мнением он поделился во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте в Белом доме.

В ходе общения с журналистами американский президент ответил на вопрос о потенциальной агрессии со стороны РФ, отметив, что не верит в возможность ее нападения на государства НАТО.

«Не предвижу, чтобы такое произошло. Нет, не предвижу, чтобы такое произошло», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине, добавив, что все стороны в конечном итоге захотят вернуться к нормальной жизни и «отдохнуть».

НАТО представляет собой международную военную организацию, основанную в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны своих членов. Основная задача НАТО заключается в защите свободы и безопасности всех его участников через политическое и военное сотрудничество.

Всего членами Североатлантического альянса являются 32 страны. Последним интегрировавшимся в Альянс государством стала Швеция — это произошло 7 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО. Российский лидер подчеркивал, что западные страны специально запугивают своих граждан мнимой угрозой со стороны РФ.

Ранее агентство Bloomberg оценило, сколько времени НАТО понадобится на перевооружение.