WSJ: Трамп ужесточит контроль над госслужащими, потому что Маск «отстраняется» от DOGE

Кадровое подразделение администрации президента США Дональда Трампа утверждает новые федеральные должности и увольняет сотрудников, оценивая их «верность» политике президента. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Новые правила предусматривают, что уровень поддержки политики американского президента станет важным критерием при оценке профессиональной компетентности чиновников.

По данным источника, из-за решения американского предпринимателя Илона Маска «отстраниться» от руководства Департамент эффективности правительства (США) с мая 2025 года, контроль за кадровой политикой государственных учреждений полностью перейдет к Федеральному управлению кадров (Office of Personnel Management).

Как отмечают журналисты, оценка американских государственных служащих будет основана на добросовестном воплощении законов и политики президента США. Источник утверждает, что это усилит партийную лояльность в государственной службе и повлияет на кадровые назначения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не подтвердил возможное продление отсрочки таможенных пошлин.