Трамп не подтвердил возможное продление отсрочки таможенных пошлин

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, воздержался от заявлений о возможном продлении отсрочки таможенных сборов, касающихся импорта из 185 различных государств и территорий, еще на трехмесячный срок.

Во время общения с прессой на борту президентского авиалайнера по пути из Вашингтона в Рим Трампу был задан вопрос относительно его намерений по поводу продления данной отсрочки.

В ответ он сообщил, что его план — в заключении торговых соглашений и установлении адекватных тарифов. Трамп подчеркнул заинтересованность многих стран в получении доступа к американскому рынку.

По мнению главы государства, экономические системы адаптируются к введенным им пошлинам. Трамп подчеркнул, что текущая ситуация представляет собой временный этап, о котором он предупреждал, и что люди начинают это осознавать.

«Подумайте об этом так: мы теряли миллионы долларов в день в течение многих лет. Миллионов не будет. Мы собираемся зарабатывать миллионы долларов в день», — добавил он.

Президент отправился на траурную церемонию прощания с папой римским Франциском. Ожидается, что американский лидер покинет итальянскую столицу в субботу вечером и вернется в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что сразу 12 штатов США подали в суд на администрацию Трампа из-за новых пошлин.