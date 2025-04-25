Трамп не подтвердил возможное продление отсрочки таможенных пошлин
Трамп не стал заявлять о приостановке таможенных пошлин еще на 90 дней
Фото: [flickr.com]
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, воздержался от заявлений о возможном продлении отсрочки таможенных сборов, касающихся импорта из 185 различных государств и территорий, еще на трехмесячный срок.
Во время общения с прессой на борту президентского авиалайнера по пути из Вашингтона в Рим Трампу был задан вопрос относительно его намерений по поводу продления данной отсрочки.
В ответ он сообщил, что его план — в заключении торговых соглашений и установлении адекватных тарифов. Трамп подчеркнул заинтересованность многих стран в получении доступа к американскому рынку.
По мнению главы государства, экономические системы адаптируются к введенным им пошлинам. Трамп подчеркнул, что текущая ситуация представляет собой временный этап, о котором он предупреждал, и что люди начинают это осознавать.
«Подумайте об этом так: мы теряли миллионы долларов в день в течение многих лет. Миллионов не будет. Мы собираемся зарабатывать миллионы долларов в день», — добавил он.
Президент отправился на траурную церемонию прощания с папой римским Франциском. Ожидается, что американский лидер покинет итальянскую столицу в субботу вечером и вернется в Соединенные Штаты.
Ранее сообщалось, что сразу 12 штатов США подали в суд на администрацию Трампа из-за новых пошлин.