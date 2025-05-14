Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого визита в Саудовскую Аравию после переизбрания главой государства встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщила газета The Washington Post (WP).

Как отметило издание, это первая встреча лидера США и главы Сирии за последние 25 лет. Стороны провели переговоры на крупнейшем саммите «США — Персидский залив» в Эр-Рияде.

По данным WP, в ходе встречи Трамп обсудил с аш-Шаара вопросы региональной безопасности, перспективы стабилизации ситуации в Сирии и пути развития сотрудничества между США и сирийским переходным правительством.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американский президент призвал главу Сирии подписать Авраамские соглашения, изгнать с территории страны боевиков, помочь в борьбе с ИГИЛ* и взять ответственность за лагеря с боевиками.

Аш-Шараа выразил благодарность Трампу, а также подтвердил готовность к сотрудничеству с США и предложил американским компаниям инвестировать в сирийскую нефть и газ.

Ранее президент США Дональд ответил на критику за принятие в дар элитного Boeing от Катара.

*ИГ, ИГИЛ, решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, деятельность которой запрещена.