Пентагон захотел получить доступ к военным архивам России

Министерство обороны США через Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести хочет изучить российские военные архивы. Подробности об этом раскрыл канал RT.

В США объявили тендер на поиск подрядчика для работы в государственных военных архивах России. Добраться решили до обширной информации, включающей все подробности об исчезнувших солдатах. Работу предлагается выполнять в рамках российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

Взявшийся за дело подрядчик должен будет найти руководителя исследований и двух помощников для работы в Москве. Требуется проводить анализ материалов в российских архивах и онлайн-базах данных, общаться с дипломатами и составлять отчеты. Изучать поручат ряд библиотек и архивов, в том числе Минобороны РФ. Отчетность в США ждут на русском и английском языках.

Как предположил военный эксперт Василий Дандыкин, таким образом США выясняют не только информацию о пропавших американских военных, но и хотят оценить масштабы потерь российской армии в недавних конфликтах.

«Возможно, в данном случае речь идет о поиске сведений о перемещенных лицах, включая граждан США, оказавшихся на территории, занятой советскими войсками после Второй мировой войны. Однако, скорее всего, цель — получить доступ к информации о потерях России в современных конфликтах», — полагает эксперт.

Тендер разместили не так давно, но заявки прекратят рассматривать уже 5 апреля 2025 года. Есть ли подходящие кандидаты, пока неизвестно.

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