Трамп выдвинул экс-главу российского фонда Романа Пипко послом в Эстонии

Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предложил назначить Романа Пипко, который ранее занимал должность управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства, на пост посла США в Эстонии.

О своем решении назначить Пипко на данный пост Трамп оповестил в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии», — написал политик.

При этом мотивацию своего решения назначить Пипко на пост посла США в Эстонии Трамп не уточнил.

Кевин Марино Кабрера займет должность посла США в Панаме. Об этом на своей странице в соцсети сообщил избранный президент США Дональд Трамп. В своем посте политик отозвался о Панаме как о стране, которая «обдирает США из-за Панамского канала».