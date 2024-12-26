Трамп назначил послом в Панаме Кевина Кабреру
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Кевин Марино Кабрера займет должность поста США в Панаме. Об этом на своей странице в соцсети сообщил избранный президент США Дональд Трамп.
В своем посте политик отозвался о Панаме как о стране, которая «обдирает США из-за Панамского канала».
Кабрера служил чиновником в округе Майами-Дэйд во Флориде, работал в штабе Трампа в 2020 году.
Напомним, 22 декабря Дональд Трамп заявил о намерении добиться возвращения Панамского канала в собственность Соединенных Штатов. Причина такого решения – слишком высокие тарифы на проход через него.
Панамский канал имеет огромное значение для развития американской торговли и для оперативного развертывания ВМС США в Атлантическом и Тихом океанах.
Ранее экс-дипломат Джатрас заявил, что отношения США и России не улучшатся при Трампе.