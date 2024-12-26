Трамп назначил послом в Панаме Кевина Кабреру

Кевин Марино Кабрера займет должность поста США в Панаме. Об этом на своей странице в соцсети сообщил избранный президент США Дональд Трамп.

В своем посте политик отозвался о Панаме как о стране, которая «обдирает США из-за Панамского канала».

Кабрера служил чиновником в округе Майами-Дэйд во Флориде, работал в штабе Трампа в 2020 году.

Напомним, 22 декабря Дональд Трамп заявил о намерении добиться возвращения Панамского канала в собственность Соединенных Штатов. Причина такого решения – слишком высокие тарифы на проход через него.

Панамский канал имеет огромное значение для развития американской торговли и для оперативного развертывания ВМС США в Атлантическом и Тихом океанах.

Ранее экс-дипломат Джатрас заявил, что отношения США и России не улучшатся при Трампе.