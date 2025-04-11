Раскрыты детали переговоров Путина и Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Их встреча состоялась в пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в здании Президентской библиотеки. Встреча продлилась 4,5 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по итогам встречи Путин, возможно, проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Ранее в Белом доме заявили, что визит Уиткоффа в Россию – еще один шаг на пути к миру на Украине.