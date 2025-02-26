Трамп высказался за отмену санкций против России

Глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 26 февраля, ответил на вопрос журналистов президентского пула о том, рассматривается ли им и его администрацией возможность отмены рестрикций против России. Об этом передает Reuters.

Как подчеркнул американец, в перспективе может быть рассмотрен вопрос об отмене санкций в отношении России, но на данный момент подобные договоренности отсутствуют.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — ответил Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.