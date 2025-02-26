Во вторник, 25 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свою полную поддержку идеи о заключении соглашения с Россией, которое позволит американскому бизнесу получить доступ к редкоземельным элементам. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, в ходе интервью, которое состоялось в понедельник, 24 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва готова предложить Соединенным Штатам сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах. Об этом он рассказал в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным, представляющим ВГТРК.

«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в публикации Reuters.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для встречи с президентом США Дональдом Трампом и лично подписать договор по минералам и ископаемым.