Верховный суд штата Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз

Согласно принятому в среду, 17 января, решению Верховного суда американского штата Мэн экс-президента США Дональда Трампа предписано в обязательном порядке вернуть в бюллетени праймериз Республиканской партии.

Ранее власти штата Колорадо, а затем Мэна сняли Трампа с республиканских праймериз, объяснив это поправкой конституции США, запрещающей избираться в президенты, в случает организации мятежа. Политик незамедлительно обжаловал указанное решение.

«Госсекретарю (штата) предписывается ожидать решения верховного суда (США)», - говорится в постановлении верховного суда Мэна.

США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Нью-Гэмпшире заявил, что во главе государства в данный момент находятся дураки.