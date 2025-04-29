Трамп захотел стать новым папой римским

В Белом доме при общении с журналистами Трамп признался, что мог бы занять место главного понтифика Ватикана. Так он ответил на вопрос о предпочтениях по кандидатам на пост главы католической церкви. Республиканец отметил, что ему нет разницы, кто займет престижную и важную должность.

«Я бы хотел был папой римским. Я был бы своим главным выбором», — пошутил Трамп.

Напомним, что папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Понтифика сразил инсульт. В субботу, 26 апреля, его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии прощания присутствовали несколько сотен тысяч человек, в том числе почетные гости. Среди них был и Дональд Трамп.

Нового папу изберут в Ватикане 7 мая, по данным Reuters.

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