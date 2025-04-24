Врач рассказал о последних минутах жизни папы римского Франциска

Папа римский Франциск скончался из-за неожиданного кровоизлияния в мозг, а смерть не принесла ему боли. Об этом сообщили газеты Corriere della Sera и La Repubblica со ссылкой на слова врача Серджо Альфьери, который контролировал состояние священнослужителя в клинике Джемелли.

По словам медика, рано утром 21 апреля ему поступил звонок из Ватикана, а собеседник попросил максимально оперативно прибыть к Франциску. Спустя 20 минут врач был рядом с постелью папы.

«Я вошел и увидел его с открытыми глазами. Я убедился, что никаких респираторных проблем нет, и позвал его по имени, но он не ответил. В этот момент я понял, что мы больше ничего не можем сделать. Он был в коме», — вспомнил события того дня врач.

Доктор упомянул, что кто-то из присутствующих предложил отвезти Франциска в больницу, но Альфьери отверг это предложение.

«Он бы умер по дороге. КТ могла бы уточнить диагноз, но не более того. Это был один из тех инсультов, от которых умирают в течение часа», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация о том, что после смерти на лице папы римского появилась большая гематома.