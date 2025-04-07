Трамп заявил, что ему не нравятся бомбардировки Украины

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о конфликте на Украине, призвав РФ немедленно прекратить ее бомбардировки. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

Трамп отметил, что такой подход к решению украинского кризиса неприемлем и заявил, что при его президентстве военные действия на Украине не начались бы.

«Мы говорим с Россией. Хотелось бы, чтобы они прекратили. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются», — сказал Трамп.

На прошлой неделе президент США заявил, что президенты РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский выразили обоюдную готовность прекратить огонь на Украине.

18 марта Трамп и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер подтвердил готовность прекратить атаковать критическую инфраструктуру Украины сроком на 30 дней. О готовности следовать такому же шагу также заявили в Киеве.

Несмотря на это, Министерство обороны РФ регулярно сообщает о нарушении 30-дневных договоренностей со стороны Украины, отмечая, что ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты критической инфраструктуры РФ.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко рассказала о перезагрузке власти и дате окончания конфликта с Россией.