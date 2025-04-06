На Украине заявили о перезагрузке власти и дате окончания конфликта с Россией

Депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко считает, что обострение на Украине подойдет к концу уже в конце мая. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на трансляцию выступления политика.

В ходе выступления украинский депутат сослалась на «международные планы» и заявила, что Украину в будущем ожидает перезагрузка власти. По словам Тимошенко, сам конфликт подходит к концу: она прогнозирует, что стороны сложат оружие уже до начала лета, или в последних числах мая 2025 года.

Напомним, что в начале апреля Тимошенко встретилась духовным советником Дональда Трампа Марком Бернсом. Среди актуальной повестки было и урегулирование ситуации на Украине. Обсудили достижение справедливого мира и возможные компромиссы, на которое бы согласилось украинское общество.

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