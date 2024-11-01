Трамп заявил, что Мадуро может позволить себе купить самолет лучше арестованного США

Экс-президент США, кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал возможности лидера Венесуэлы Николаса Мадуро купить себе новый самолет взамен арестованного воздушного судна в Штатах.

Ранее американские власти наложили арест на самолет Мадуро в Доминикане. Имущество венесуэльского президента конфисковали из-за попыток обхода санкции. Сейчас воздушное судно находится во Флориде. Венесуэла рассматривает этот случай как акт пиратства.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону кандидат в президента США Трамп отметил, что Мадуро может позволить купить себе самолет получше, так как Венесуэла получает деньги от США за нефть.

«Венесуэла была как враг... Они конфисковали его самолет, но дают ему миллиарды долларов. Они сказали: «Это нормально. Он купит самолет гораздо лучше на деньги, которые мы дадим, верно?» Но мы обращаемся к Венесуэле за нефтью. Мы были энергетически независимы», — отметил Трамп.

В условиях текущих экономических взаимоотношений США продлили генеральную лицензию на операции в нефтегазовом секторе Венесуэлы до 15 ноября 2024 года. Это означает, что ряд компаний может подавать заявки на ведение бизнеса в стране. Такие заявки будут рассмотрены на индивидуальной основе. В частности, лицензия на деятельность компании Chevron в Венесуэле будет действительна до марта 2025 года.

Ранее Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону пообещал «разъединить» Китай и Россию в случае своей победы на выборах президента США.