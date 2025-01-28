Трамп: Microsoft может купить китайскую соцсеть TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft проявляет интерес к приобретению популярной соцсети для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Трампа.

Он не уточнил, какие другие американские компании могут быть заинтересованы в покупке, но отметил, что администрация США активно работает над поиском потенциальных претендентов.

По данным CNBC, в числе тех, кто рассматривает возможность приобретения 50% акций TikTok, также упоминаются основатель SpaceX Илон Маск и руководитель Oracle Ларри Эллисон.

Закон, подписанный предыдущим президентом Джо Байденом, требовал от компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, продать или закрыть TikTok в США до 19 января 2025 года. Из-за невыполнения требований соцсеть 19 января была заблокирована на территории Соединенных Штатов.

В свою очередь, Трамп после инаугурации 20 января издал указ, который отсрочил блокировку платформы в США. Глава государства отметил, что для дальнейшего беспроблемного функционирования соцсети в Соединенных Штатах половину акций TikTok необходимо выкупить американской стороне.

Ранее сообщалось, в Государственной думе РФ нашли способ вернуть Instagram* в РФ, повторив опыт TikTok в США.

*принадлежит компании Meta, признанной запрещенной экстремистской организацией в России.