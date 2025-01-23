В Госдуме нашли способ вернуть Instagram в РФ, повторив опыт TikTok в США

Социальная сеть Instagram* может вновь стать доступной в России при условии, что ее владельцы продадут 50% акций российским инвесторам. С таким предложением в интервью SHOT выступил вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов.

Он отметил, что такой путь похож на подход США в отношении TikTok. Ранее эта соцсеть была заблокирована на территории страны, однако с приходом к власти Дональда Трампа платформа вновь стала доступна американским пользователям. Сам президент заявил, что TikTok должен продать свои 50% акций США, чтобы соцсеть легально продолжала свою работу.

Чернышов отметил, что важным моментом является обеспечение равных условий управления платформой с учетом национальных интересов. По его словам, это продемонстрировало бы готовность России к сотрудничеству с международными компаниями на основе уважения и доверия.

Ранее американский предприниматель Илон Маск прокомментировал уход Министерства обороны Германии из его соцсети Х.

*компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской запрещенной организацией.