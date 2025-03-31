Трамп заявил о дедлайне для введения режима прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался озвучить крайний срок для получения согласия от Москвы на введение режима прекращения огня на Украине.

Вместе с тем в интервью журналистам пресс-пула Белого дома он сказал, что есть некий «психологический дедлайн».

«Если я решу, что они (Россия. — Прим. ред.) затягивают время, то я не буду этому рад», — предупредил американский лидер.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение с Украиной.

На вопрос о том, считает ли он, что Москва затягивает достижение договоренности о прекращении огня, Трамп ответил, что он так не думает.

«Полагаю, что он (Путин. — Прим. ред.) хочет заключить сделку», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Стубб предложил Трампу назначить на 20 апреля дату прекращения огня на Украине.