Стубб предложил Трампу назначить на 20 апреля дату прекращения огня на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб выступил с инициативой о том, чтобы американский президент Дональд Трамп предложил установить 20 апреля в качестве возможного срока для полного и безоговорочного прекращения огня на Украине. Слова финского лидера приводит агентство Reuters.

В минувшую субботу, 29 марта, Стубб провёл встречу с Трампом во Флориде. В рамках этой встречи они обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений, во время игры в гольф.

Стубб подтвердил, что именно эту дату он предложил, поскольку она приходится на праздник Пасхи и потому что к этому моменту срок полномочий президента США Трампа составит ровно три месяца.

«20 апреля было бы хорошим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий», — сказал президент Финляндии.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 18 марта, лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили ситуацию на Украине, меры по предотвращению эскалации конфликта и ряд международных вопросов.

В администрации президента России заявили, что глава государства одобрил инициативу своего американского коллеги о временном прекращении сторонами конфликта на Украине атак на объекты энергетической инфраструктуры.

По данным, полученным от администрации президента США, стороны также согласовали проведение технических консультаций, направленных на установление режима тишины в акватории Чёрного моря, полное прекращение огня и достижение долгосрочного мира.

Ранее Трамп заявил, что Путин не требовал прекратить оказание помощи Украине.