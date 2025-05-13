Трамп заявил о намерении приехать в Турцию 15 мая на переговоры России и Украины

В понедельник Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, заявил о возможности своего участия в переговорах между Россией и Украиной, которые должны состояться в Турции 15 мая, сообщает агентство Reuters.

В ходе общения с представителями прессы в Белом доме в понедельник, 12 мая, республиканец заявил, что всерьез рассматривал возможность посещения Стамбула. Однако он не стал уточнять, будет ли его визит в этот город.

«Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я подумывал о том, чтобы действительно слетать туда. Думаю, это возможно, если я решу, что это может произойти, но мы должны это сделать», — сказал президент США.

Напомним, 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Он отметил, что тогда киевская делегация остановила участие в консультациях под давлением западных партнеров. В ответ на это Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня. Он подчеркнул, что «полная и длительная» остановка боевых действий является необходимым условием для дипломатического процесса.

Ранее Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.