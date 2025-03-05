Трамп заявил о намерении развернуть новый противоракетный щит в США

Президент США Дональд Трамп раскрыл амбициозные планы по разработке и развертыванию новой системы противоракетной обороны под названием Golden Dome («Золотой купол»). Таким намерением он поделился во время выступления перед Конгрессом США, передает ТАСС.

Так, эта система, по словам президента, будет полностью разработана в Соединенных Штатах и сыграет ключевую роль в обеспечении безопасности страны в условиях растущих глобальных угроз.

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», — сказал Трамп.

Идея создания противоракетной системы была предложена еще в 1980-х годах, когда президент Рональд Рейган инициировал программу «Звездные войны». Однако технологии того времени не позволили реализовать эту задумку.

Современные достижения в области оборонной науки и технологий, по словам Трампа, предоставляют уникальную возможность для успешной реализации проекта Golden Dome.

Трамп подчеркнул необходимость создания такой системы, ссылаясь на опыт Израиля, где успешно функционирует аналогичная программа «Железный купол».

Президент США также объявил о создании нового аппарата по судостроению, который будет функционировать в рамках Белого дома. В своей речи Трамп подчеркнул, что этот аппарат будет заниматься как коммерческими судами, так и военными кораблями, с целью возрождения американской судостроительной промышленности.

Отдельно Трамп высказался о намерении Вашингтона восстановить контроль над Панамским каналом. Он назвал государственного секретаря Марко Рубио ответственным за решение этого вопроса.

В ходе своего выступления в Конгрессе США Трамп также заявил о намерении администрации страны сократить налоги для улучшения экономической ситуации.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что США запретили Британии делиться с Украиной разведданными из Вашингтона.