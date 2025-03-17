Трамп заявил об отсутствии юридической силы у подписанных Байденом помилований

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой последних помилований, подписанных его предшественником Джо Байденом, утверждая, что они не имеют юридической силы. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что документы были подписаны автоматическим устройством, а сам Байден не имел никакого отношения к этому процессу.

«"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал <...>, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись», — отметил Трамп.

Президент США также намекнул на то, что лица, причастные к подготовке и реализации помилований, могут нести уголовную ответственность за мошенничество.

Во время своего президентского срока Байден смягчил приговоры около 2,5 тыс. осужденным, которые обвинялись в преступлениях, связанных с запрещенными веществами. Среди помилованных оказались и те, кому Трамп ранее угрожал преследованием, включая генерала Марка Милли и доктора Антони Фаучи. Также были помилованы некоторые члены специального комитета Палаты представителей США и сотрудники полиции Капитолия.

Накануне проект надзора Фонда наследия представил результаты расследования, согласно которым некоторые официальные документы, утвержденные экс-президентом США Байденом, содержат идентичные подписи. По предварительным данным, эти подписи могли быть сделаны с помощью устройства автоматической подписи (автопера).

В рамках исследования были проанализированы два исполнительных указа — один датирован августом 2022 года, другой — декабрем 2024 года. На обоих документах зафиксированы идентичные подписи.

Кроме того, специалисты обратили внимание на письмо, связанное с выходом Байдена из президентской гонки в 2024 году, на котором была поставлена другая подпись.

Ранее президент США Дональд Трамп запустил новый мем с Джо Байденом из-за информации об автопере.