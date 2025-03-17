Трамп запустил новый мем с Байденом

Президент США Дональд Трамп опубликовал мем, высмеивающий бывшего президента страны Джо Байдена. Публикация появилась в соцсети Truth Social. Этот мем стал реакцией на недавние обвинения в подделке документов, касающихся подписи Байдена.

На изображении, размещенном Трампом, показана стена с тремя картинами. Первая картина изображает портрет действующего американского лидера на его первом президентском сроке, третья — его нынешний портрет. Посередине находится фотография устройства, используемого для автоматической проставки подписей, которую якобы использовал Байден.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Байден во время своего президентского срока мог использовать автоперо для подписания важных указов.

Так, по данным консервативного аналитического центра The Heritage Foundation, все подписи Байдена на указах и официальных документах идентичны, за исключением бумаги о выходе из предвыборной гонки.

Одним из ярких примеров, вызывающих подозрения, стал указ о помиловании шести преступников, подписанный в Вашингтоне в тот момент, когда Байден находился на Виргинских островах в конце декабря 2022 года.

Автоперо представляет собой устройство, предназначенное для автоматической имитации подписи. Оно работает по принципу механического копирования движений руки, что позволяет значительно ускорить процесс подписания документов.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что хочет получить Дональд Трамп от России и Европы.