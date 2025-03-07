Трамп заявил Трюдо, что не верит в действительность договора о границе с Канадой

О желании пересмотреть как само соглашение, так и вопросы о совместном использовании озер и рек, находящихся на границе двух стран, американский лидер заявил премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Кроме того, в разговоре с канадским политиком, который, по данным источников, состоялся 3 февраля, Трамп поднял вопрос о протекционистской политике Канады. Президент США также отметил высокие налоги, которые, по его мнению, негативно сказываются на американских бизнесменах.

Граница между Канадой и США представляет собой государственную границу, отделяющую Канаду от Соединенных Штатов. Она является самой длинной государственной границей и самой продолжительной немилитаризированной границей в мире.

Ранее уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо разрыдался на своей последней пресс-конференции.