Трамп заявил Трюдо, что не верит в действительность договора о границе с Канадой
NYT: Трамп усомнился в действительности договора демаркации границы с Канадой
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Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно действительности договора о демаркации границы с Канадой, сообщила газета The New York Times (NYT).
О желании пересмотреть как само соглашение, так и вопросы о совместном использовании озер и рек, находящихся на границе двух стран, американский лидер заявил премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Кроме того, в разговоре с канадским политиком, который, по данным источников, состоялся 3 февраля, Трамп поднял вопрос о протекционистской политике Канады. Президент США также отметил высокие налоги, которые, по его мнению, негативно сказываются на американских бизнесменах.
Граница между Канадой и США представляет собой государственную границу, отделяющую Канаду от Соединенных Штатов. Она является самой длинной государственной границей и самой продолжительной немилитаризированной границей в мире.
Ранее уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо разрыдался на своей последней пресс-конференции.