Уходящий в отставку Трюдо разрыдался в прямом эфире

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привлек к себе повышенное внимание на своей последней перед отставкой пресс-конференции, на которой не смог сдержать эмоций и расплакался. Лирический момент попал в объективы видеокамер телеканала The Canadian Independent.

На конференции Трюдо подчеркнул, что всегда ставил интересы канадцев на первое место. Он выразил уверенность в том, что его правительство никогда не подведет граждан.

«Я здесь, чтобы сказать вам всем, что у нас есть вы. Даже в самые последние дни работы этого правительства мы не подведем канадцев ни сегодня, ни в будущем», — заявил Трюдо.

Трюдо занял пост премьер-министра Канады в ноябре 2014 года. С апреля 2013 года являлся лидером Либеральной партии. 6 января он объявил об уходе с руководящей должности, а также отметил, что покинет пост премьера после того, как пройдут выборы партий.

По информации издания Daily Mail, эмоциональный всплеск Трюдо мог быть вызван давлением со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер не раз подвергал канадского политика публичной критике, в том числе и из-за так называемой «тарифной войны».

Ранее стало известно, что Канада начала убирать американский алкоголь с прилавков в ответ на тарифы США.