Трамп запланировал новый запрет на въезд в США для граждан некоторых стран

Американское правительство во главе с Дональдом Трампом намерено ввести ограничения на въезд в страну для граждан ряда государств. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, администрация Трампа занимается разработкой списка стран, въезд гражданам которых будет ограничен или запрещен. Вероятно, в этот перечень войдут государства, уже попадавшие под подобные ограничения во время первого президентского срока Трампа.

Среди них The New York Times называет Венесуэлу, Иран, Йемен, КНДР, Кубу, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Также возможно включение Афганистана в список стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США.

Помимо «красного списка», будет создан «оранжевый список», для граждан стран из которого въезд в США будет ограничен определенными типами виз и сокращенным сроком пребывания.

Странам, включенным в «желтый список», будет предоставлено 60 дней на исправление ситуации путем выполнения требований США, в частности, касающихся правил выдачи паспортов и обмена информацией о путешественниках. В противном случае они могут быть переведены в «красную» или «оранжевую» категорию.

Ранее сообщалось, что суд потребовал от властей США части выплат по замороженным контрактам.