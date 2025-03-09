Трамп запретил использовать чиновникам более 200 слов, включая «секс», «феминизм» и «ЛГБТ»

Президент США Дональд Трамп запретил использовать в официальных документах более 200 слов, связанных с меньшинствами и феминизмом. На это обратила внимание газета The New York Times (NYT), проанализировав десятки правительственных сайтов и официальных документов.

Список слов, которые были запрещены к публичному использованию, включает ряд терминов и выражений, таких, например, как «активисты», «адвокаты», «антирасизм», «черный», «климатический кризис», «равенство», «жертва», «феминизм», «ЛГБТ»*, «женщины», «секс» и многие другие.

В некоторых случаях использование указанных слов не подлежит прямому запрету, но представителям государственных учреждений советуют быть «осторожными» с их употреблением.

NYT отмечает, что представленный список, вероятно, неполный. На основании полученной информации журналисты предполагают, что существует больше служебных записок и директив, чем те, которые стали известны. Некоторые из инструкций также являются расплывчатыми и подразумевают, что определенные формулировки могут оказаться под запретом.

Ранее NYT также сообщила, что команда Дональда Трампа готовит запрет на въезд в США для ряда государств.

*международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.