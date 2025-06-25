Президент США Дональд Трамп намекнул на возможную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и отметил, что тот находится в очень сложном положении. Такое заявление американский лидер сделал перед стартом саммита НАТО, который проходит в Гааге с 24 по 25 июня, передает телеканал Fox News.

Трамп подчеркнул, что на встрече «спросит, как дела у Зеленского». Президент также отметил, что глава киевского режима находится в ситуации, в которой не стоило бы оказываться.

По информации газеты Politico, Зеленский по итогам саммита Североатлантического альянса навряд ли получит новую помощь от своих западных «союзников».

Кроме того, по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в итоговом документе не будет ни единого слова о «необратимом пути» Украины в НАТО.

Стоит отметить, что Зеленский намеревался встретиться с Трампом еще на саммите стран «Большой семерки» (G7), который проходил в Канаде с 15 по 17 июня, однако тогда американский лидер поспешно покинул это мероприятие, объяснив свое решение «наиболее важными делами».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил невозможность вступления Украины в НАТО.